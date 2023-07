Donjon et Pigeon Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz sur mer

Loire-Atlantique Donjon et Pigeon Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 26 juillet 2023, Batz sur mer. Donjon et Pigeon Mercredi 26 juillet, 11h00 Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Mercredi 26 juillet

à 11h

à la Chapelle du Mûrier Un conte décalé, pour jeune public et adultes. La princesse Benjandra a 16 ans et, comme toutes les princesses, elle reçoit pour son anniversaire un donjon dans lequel elle doit rester enfermée. Elle doit rester prisonnière jusqu’à ce qu’un prince (forcément charmant) vienne la délivrer pour qu’ils vivent très très très heureux, très très très longtemps et qu’ils aient plein plein plein d’enfants ! Mais la princesse Benjandra s’ennuie terriblement. Elle chante et tue le temps comme elle peut, guettant par la fenêtre l’arrivée potentielle d’un prince à l’horizon. Jusqu’au jour où un pigeon messager atterrit dans son donjon par erreur… À partir de 6 ans

Par la compagnie Heïdi a bien grandi Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/donjon-et-pigeon-donjonetpigeon.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T11:00:00+02:00 – 2023-07-26T12:00:00+02:00

2023-07-26T11:00:00+02:00 – 2023-07-26T12:00:00+02:00 CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS Détails Catégories d’Évènement: Batz sur mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Adresse Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz sur mer/