BADOLO, voyageur très spécial Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 12 juillet 2023, Batz sur mer.

BADOLO, voyageur très spécial Mercredi 12 juillet, 11h00 Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer

Mercredi 12 juillet à 11h

À partir de 3 ans

Théâtre clownesque

La Compagnie Hippo Tam-Tam présente « Badolo, un voyageur spatial très spécial », habitant de la planète Aspir qui arrive en reconnaissance sur la Terre.

À la sortie de son « astrozef », il découvre notre planète. Un spectacle visuel et clownesque, dans lequel les enfants devront aider notre héros à se propulser dans l’espace, afin de rentrer chez lui.

Ce spectacle « rigolo vélocipédique », en compagnie d’un personnage « badolo-sympathique » nous embarque pour un voyage « bricolo-humoristique » ! Laissez-vous porter par les jeux de mots, de scène et les astuces en pagailles de Badolo qui vous propulseront vers un univers touchant et naturellement engagé.

Rires, bricolages, fantaisie et magie sont au rendez-vous de ce spectacle burlesque, joué par un personnage sympathique qui délivre un message pour l’environnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T11:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:00:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS