Attention, dragons ! – Spectacle jeune public et familial Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, 27 mai 2023, Batz sur mer.

Attention, dragons ! – Spectacle jeune public et familial Samedi 27 mai, 16h30 Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Gratuit: 0

« ATTENTION, DRAGONS ! »

Spectacle jeune public et familial

Samedi 27 mai à 16h30 à la Chapelle du Mûrier.

Embarquez dans l’univers fantastique et magique de Cyril GUILLOU qui emmènera le jeune public pour un moment hors du temps avec une pièce de théâtre qui donne des frissons !

L’histoire : le docteur Peter Drake, écossais depuis l’enfance et grand professeur presque diplômé de la prestigieuse Royal Dragon’s Academy, a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons.

Entre Harry Potter et Mel Brooks, ce spécialiste viendra partager le fruit de ses recherches avec les enfants, et transmettra son savoir encyclopédique sur ces créatures étranges et légendaires, dans une ambiance survoltée et interactive. Son incroyable conférence éducative et sérieusement drôle, vous prouvera que les dragons existent bel et bien !

Gratuit.

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/attention-dragons-spectacle-jeune-public-et-familial-attentiondragons.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T16:30:00+02:00 – 2023-05-28T02:30:00+02:00

2023-05-27T16:30:00+02:00 – 2023-05-28T02:30:00+02:00

CULTURE LOISIRS