Les Urban sketchers croquent Batz Dimanche 7 mai, 10h30 Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer

Pour la grande fête du « Printemps du dessin », la commune de Batz-sur-Mer devient cette année partenaire de « Place au dessin », une proposition des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, avec le soutien du Département de Loire-Atlantique.

À cette occasion, la Ville invite les « Urban Sketchers » et dessinateurs amateurs à venir « croquer » notre Petite Cité de Caractère, le dimanche 7 mai.

Dans la chapelle du Mûrier, une dizaine de stands proposeront des ateliers d’initiation au dessin pour le public et des dédicaces de l’ouvrage « Batz-sur-Mer illustrée », en vente à l’Office de tourisme.

Conférence dessinée « Je ne sais pas dessiner » par Julia SACHER horaire à venir – Gratuit – Inscription sur place – Point de départ : Chapelle du Mûrier

« Je ne sais pas dessiner », voilà une phrase que l’on entend bien souvent autour de soi ! Cette conférence participative montrera via des exemples concrets et des visuels qu’un « beau » dessin varie selon la culture et l’époque. De l’art Inuit à la peinture japonaise, il y a plus d’une manière de rendre le réel vivant par le dessin. Place à l’expressivité et au lâcher prise ! Cet atelier se déroulera sur le sable du port Saint-Michel pour s’essayer au dessin… sans crayon !

Une carte des circuits des balades dessinées vous sera remise et vous pourrez alors retrouver les Urban Sketchers à l’œuvre sur les différents emplacements (centre-bourg, côte sauvage, Kervalet…), pour les regarder dessiner in situ, et vous y essayer avec eux, si le cœur vous en dit (apportez votre matériel) ! Quelques-uns des dessinateurs présents : Véronique BLANCHET JEHIER ; Serge NEDELEC ; Gilles RENAUDINEAU ; Juan MARQUEZ LÉON ; Caroline JOURDAIN DE THIEULLOY ; Theo CYT ; Eliane AUBRY ; Jocelyn PROUFF ; Lola GUIGAND ; Barbara CRAIG ; Nicolas LOUSTALOT ; Rachel PANDOLFINO ; Benoît LESNE ; Anne RONCALLI ; Nathalie FOND ; Pierrette VERDYS ; Bruno RAINGEARD ; Jacquelin PELON ; Bonnie-Britt RAZE ; Fabienne RAIMBAUD ; Joëlle MORIN ; Michèle POUSTYNNIKOFF ; Cyrille BRIAND ; Catherine DIEULANGARD, etc.



>> Petite restauration et boissons sur place par la « Crêperie La Cambuse »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T10:30:00+02:00 – 2023-05-07T17:30:00+02:00

