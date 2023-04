Lancement public du livre en présence des illustrateurs Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer, 15 avril 2023, Batz sur mer.

** »BATZ-SUR-MER ILLUSTRÉE »

LANCEMENT PUBLIC DU LIVRE EN PRÉSENCE DES ILLUSTRATEURS

Samedi 15 avril à 11h à la Chapelle du Mûrier**

Venez rencontrer les artistes et illustrateurs, échanger avec eux et vous faire dédicacer l’ouvrage.

Cet ouvrage propose de découvrir Batz-sur-Mer à travers de courts textes et presque 300 croquis, fusains, aquarelles, encre de Chine, dessins et peintures, réalisés par 19 artistes et illustrateurs, amateurs et professionnels qui ont « croqué » Batz-sur-Mer au fil de leurs balades.

À la fois beau-livre et guide touristique, il permet de découvrir et comprendre la grande Histoire, mais aussi les petites histoires, de Batz-sur-Mer et des quatre villages paludiers, et d’ainsi plonger au cœur de sa richesse patrimoniale, de son identité culturelle bretonne, de ses secrets et de ses légendes…

En vente au prix de 20 € à la boutique de l’Office de tourisme et dans les réseaux traditionnels (librairies, maisons de la presse…).

Collection « Beau Petit Pays » chez « La Geste Éditions », 292 pages.

Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

