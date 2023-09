Exposition à la chapelle du moulin d’Ivray Chapelle du Moulin d’Ivray Etriché Étriché, 16 septembre 2023, Étriché.

Exposition à la chapelle du moulin d’Ivray 16 et 17 septembre Chapelle du Moulin d’Ivray Etriché Entrée libre

Accès libre samedi et dimanche de 10h à 18h

Depuis près de 10 ans, l’association « loisirs et animations du moulin d‘Yvray » (LAMY) organise une exposition dans la chapelle de son hameau lors des journées européennes du patrimoine.

Exposition des œuvres de l’artiste, Josselin Métivier, artiste peintre et céramiste sculpteur. Venez à la rencontre de ce jeune artiste à l’univers artistique foisonnant et coloré.

Chapelle du Moulin d’Ivray Etriché Etriché Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Laura Bellanger