Début : 2024-05-22

fin : 2024-05-25 À tous les amoureux du jazz, rendez-vous en mai !.

Jazz in Arles #29 vous invite à vivre, 3 jours durant, au rythme du jazz, avec une programmation éclectique comprenant de célèbres artistes internationaux ainsi que de talentueux artistes émergents. .

Chapelle du Méjan Place Jean-Baptiste Massillon

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

