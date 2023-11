De la légreté d’aimer Chapelle du Méjan Arles, 15 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

À l’occasion de l’exposition « Afghanistan, tisser l’horizon à l’infini », lecture-performance de poème et contes persans par Guilda Chahverdi avec peintures sur verre réalisées en direct par Patrick Pleutin et projetées sur écran..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Chapelle du Méjan Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of the exhibition « Afghanistan, tisser l’horizon à l’infini », reading-performance of Persian poems and tales by Guilda Chahverdi, with live glass paintings by Patrick Pleutin projected on screen.

Coincidiendo con la exposición « Afganistán, tejiendo el horizonte hasta el infinito », una lectura-espectáculo de poemas y cuentos persas de Guilda Chahverdi, con pinturas sobre vidrio en directo de Patrick Pleutin proyectadas en una pantalla.

Anlässlich der Ausstellung « Afghanistan, tisser l’horizon à l’infini », lecture-performance persischer Gedichte und Geschichten von Guilda Chahverdi mit Live-Glasmalereien von Patrick Pleutin, die auf eine Leinwand projiziert werden.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme d’Arles