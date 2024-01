Déplastification ! Chapelle du Méjan Arles, 27 janvier 2024, Arles.

Déplastification ! Samedi 27 janvier, 09h00 Chapelle du Méjan Entrée libre – Inscription obligatoire (QR code)

Le 27 janvier 2023 se déroulera à Arles dans la salle du Méjan chez Actes Sud le premier colloque en faveur de la déplastification autour de 4 thématiques abordées par les expert.e.s qui participeront à nos 4 table rondes:

Le plastique, qu’est-ce que c’est ? quels sont les risques et les conséquences de la production de 12 tonnes de plastique par seconde dans le monde ?

Comment sommes-nous arrivés à cette situation ? Quels sont les freins au changement ?

Déconstruire les imaginaires liés au plastique est un impératif pour susciter un changement sociétal d’ampleur. Comment fait-on ?

Sortir du plastique par le droit. Est ce possible ? Quels sont les chemins ?

Une vingtaine d’intervenant.e.s spécialistes du plastique et de ses conséquénces participeront aux débats, suivis d’échanges avec le public.

Ce colloque est la première étape de notre résidence à laquelle participent deux artistes et designer, Antoine Boudin et Olivier Millagou.

Respectivement designer et artiste, les enjeux liés au réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité, sont indissociables de leurs processus créatifs. Ils guident leurs travaux vers des réflexions et des créations responsables à taille humaine.

Antoine Boudin, vit et travaille à Toulon, il a remporté en 2009 le grand prix du jury de Design Parade 4 à Hyères et la Bourse Agora pour le design en 2011.

Olivier Millagou, vit et travaille à Bandol, il est représenté par la galerie Sultana et collabore au The Surfer’s Journal France.

Chapelle du Méjan Place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 56 78 http://www.lemejan.com

David Benmussa