Bertrand Chamayou Chapelle du Méjan Arles, 17 décembre 2023, Arles.

Bertrand Chamayou Dimanche 17 décembre, 11h00 Chapelle du Méjan Tarif plein 25€ – Tarif réduit 10€ – Gratuité enfants -12ans et élèves du Conservatoire de musique d’Arles

Bertrand Chamayou, piano

Franz Liszt : St François de Paule marchant sur les flôts

Robert Schumann : Fantaisies op. 17

Maurice Ravel : Gaspard de la nuit

Soliste international incontournable, Bertrand Chamayou est un pianiste multiple, aussi bien chambriste que grand défenseur de la musique de notre temps. Interprète de la musique Française particulièrement recherché, son très large répertoire couvre également plusieurs intégrales majeures du répertoire, comme l’œuvre complète pour piano de Ravel, les Etudes Transcendantes et les Années de Pèlerinage de Liszt, ou encore les Vingts Regards sur l’Enfant-Jésus d’Olivier Messiaen.

Bertrand Chamayou se produit avec les orchestres les plus prestigieux : l’Orchestre Philharmonique de New York, les orchestres de Cleveland et de Pittsburgh, les orchestres symphoniques de Chicago, d’Atlanta, Montréal, de Vienne et de Londres, le Philharmonia Orchestra, les orchestres philharmoniques de Londres et de Rotterdam, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de la Tonhalle de Zürich, l’Orchestre National de France et Philharmonique de Radio France, l’Orchestre du Gewandhaus, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, les Orchestres des radios de Munich, de Francfort, de Cologne et de Copenhague, ainsi que l’orchestre symphonique de la NHK, l’orchestre philharmonique de Séoul ou encore l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Bertrand Chamayou est né à Toulouse ; son talent musical est vite remarqué par le pianiste Jean-François Heisser, qui deviendra par la suite son professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris. Il se perfectionne auprès de Maria Curcio à Londres. Il est le seul artiste français à avoir remporté les Victoires de la Musique à cinq reprises, dans toutes les catégories. Il est co-Directeur Artistique du Festival Ravel, à Saint-Jean-de-Luz.

Ouverture des portes à 10h.

Petit-déjeuner offert par l’association.

Chapelle du Méjan Place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 56 78 http://www.lemejan.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T12:30:00+01:00

