Chants de figures féminines persanes

Patrick PLEUTIN : peintre

Guilda CHAHVERDI : comédienne

Dans le cadre de l’exposition « Afghanistan, tisser l’horizon à l’infini » actuellement à la chapelle du Méjan, lecture-performance de poème et contes de Guilda Chahverdi avec peintures sur verre réalisées en direct par Patrick Pleutin et projetées sur écran.

Artiste plasticien français, Patrick Pleutin peint principalement à partir de performances réalisées in situ. Il s’attache à mettre en relation sa pratique picturale avec d’autres disciplines comme ici la lecture.

Comédienne et metteur en scène franco-iranienne, Guilda Chahverdi suit l’évolution de la scène culturelleafghane depuis 2003. Elle enseigne le théâtre à la Faculté des Beaux-arts de Kaboul et lanceun programme de théâtre dans les écoles. Pour la radio, elle travaille sur un programme desensibilisation sur les violences familiales (TKG/DHSA). Entre 2010 et 2013, elle dirige l’Institutfrançais d’Afghanistan. En 2015, elle effectue une recherche en sciences humaines (Master2, Université Aix-Marseille, IREMAM) qui interroge l’action culturelle dans un État en guerre,un pays en crise. Elle est commissaire de l’exposition Kharmohra, l’Afghanistan au risque del’art au MuCEM à Marseille (2019/2020). Elle assure également le commissariat de l’exposition « Afghanistan, tisser l’horizon à l’infini » actuellement à la chapelle du Méjan, à Arles.

Ouverture de la soirée par Jean-Michel Marlaud, ancien ambassadeur à Kaboul, amoureux de la culture afghane.

Une proposition de l’association Afghanculturemuseum.

Chapelle du Méjan Place Nina Berberova, 13200 Arles

lecture performance

