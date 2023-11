Rencontres du Mérinos d’Arles Chapelle du Méjan Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Rencontres du Mérinos d’Arles 18 et 19 novembre Chapelle du Méjan

Mille cinq cents brebis dans les rues d’Arles, c’est le spectacle réjouissant organisé dans le cadre des Rencontres du Mérinos d’Arles, le 19 novembre. Pour cette troisième édition, l’événement réconcilie les tenants de la tradition et de l’avant-garde, puisque les différents rendez-vous permettent de découvrir toutes les dimensions, économiques, culturelles, mémorielles, de l’élevage pastoral, dans l’ensemble du bassin méditerranéen. En effet, cette année, en collaboration avec l’association du Méjan, un coup de projecteur est mis sur le travail d’un atelier de couture afghan, Zarif Design, qui perpétue un savoir-faire autour du tissage et de la broderie tout en offrant aux femmes un outil d’émancipation et d’ouverture. L’exposition « Afghanistan, tisser l’horizon à l’infini » est présentée à la chapelle du Méjan jusqu’au 7 janvier.

https://www.transhumance.org/wp-content/uploads/2023/10/Rencontres-MA-2023.pdf

Chapelle du Méjan Place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 56 78 http://www.lemejan.com

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

2023-11-19T10:30:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00