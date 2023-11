Rencontre avec Ferrante Ferranti Chapelle du Méjan Arles, 17 novembre 2023, Arles.

À l’occasion de l’exposition « Afghanistan, tisser l’horizon à l’infini » dans laquelle certaines de ses photographies sont exposées, rencontre avec le photographe-voyageur Ferrante Ferranti qui nous emmène sur les traces d’Alexandre le Grand et de Nicolas Bouvier, en passant par l’Afghanistan.

“Une image ne naît pas seulement du hasard, elle cherche sa place pour mieux trouver sa résonance. ”

Né en 1960 en Algérie, d’une mère sarde et d’un père sicilien, Ferrante Ferranti est un photographe-voyageur ouvert aux beautés du monde et aux rencontres. Ses racines méditerranéennes et sa formation d’architecte sont sensibles dans son travail photographique où s’exprime sa passion pour les antiquités et l’art baroque.

A l’Université d’Artois, à Arras, il a été professeur de civilisation hispanique de 2005 à 2011 et a animé des cycles de conférences annuels (La Renaissance italienne, le Baroque, la Méditerranée, les Ordres religieux, les hauts-lieux du sacré, Stendhal et les villes italiennes). Il enseigne à l’Université Catholique d’Angers depuis 2015. Il dirige des ateliers de photographie en France (à Sciences Po Paris de 2014 à 2021) et à l’étranger (entre autres au Guatemala en 2004, en Indonésie en 2009, à Bucarest en 2010, à Istanbul en 2017, à Tbilissi en 2019 et en Serbie depuis 2010).

Photographe voyageur, il est engagé depuis trente-cinq ans avec Dominique Fernandez dans une exploration du baroque et des différentes strates de civilisations, de la Syrie à la Bolivie en passant par la Sicile et Saint-Pétersbourg. Ses photographies dialoguent avec les textes de l’écrivain, qui le définit dans l’album Itinerrances (Actes Sud, 2013) comme “l’inventeur d’un langage qui relie le soleil aux ruines, en quête du sens caché sous les formes, qui raconte l’arrêt silencieux devant la pierre comme les dérives enchantées de l’errance”. Ensemble ils ont publié, entre autres : Le radeau de la Gorgone (Grasset, 1988 – Éditions Philippe Rey, 2017) ; La perle et le croissant (Plon/Terre Humaine, 1995) ; Mère Méditerranée (Grasset, 2000) ; Villa Médicis, Rome, Florence et Venise (Éditions Philippe Rey, 2004 à 2018).

Il fut notamment exposé en 2008 aux Rencontres internationales de la Photographie d’Arles

En 2013, La Maison Européenne de la Photographie lui consacre sa première rétrospective, Itinérances, reprise à la Base sous-marine de Bordeaux en 2015.

Il a exposé sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris, Les Musées de la Ville de Paris en 2017 et Visage(s), plaidoyer pour l’égalité des chances en 2020.

Il a été élu en 2018 comme membre correspondant à l’Académie des Beaux-Arts de Bordeaux.

