Le journal d’Hélène Berr Dimanche 5 novembre, 11h00 Chapelle du Méjan Tarif plein 25€ – Tarif réduit 10€ – Gratuité enfants -12ans et élèves du Conservatoire de musique d’Arles

Adèle CHARVET, mezzo-soprano

Jeanne BLEUSE, piano

Quatuor BÉLA

Julien Dieudegard, violon

Frédéric Aurier, violon

Paul-Julian Quillier, alto

Luc Dedreuil, violoncelle

Bernard Foccroulle : Le Journal d’Hélène Berr (création mondiale)

Il aura fallu 63 ans pour que soit publié le Journal d’Hélène Berr, écrit entre 1942 et 1944 par cette étudiante juive parisienne déportée à Auschwitz en mars 1944 et décédée en avril 1945, quelques jours avant la libération du camp de Bergen-Belsen. Le manuscrit du Journal, conservé aujourd’hui au Mémorial de la Shoah, a été édité par les éditions Tallandier en 2008. À sa lecture le compositeur belge Bernard Foccroulle est bouleversé, saisi par ce qu’il contient de peurs, de doutes, de citations musicales et littéraires mais aussi de goût de la vie, de légèreté et d’amour. Il se lance alors dans l’écriture d’un monodrame lyrique pour voix, piano et quatuor à cordes dont le livret, qu’il termine en 2020, est tiré du Journal. Convaincue de la force de ce projet, La Belle Saison décide de créer cette nouvelle œuvre en version de concert et de contribuer ainsi au devoir de mémoire. La Belle Saison, le Quatuor Béla et le compositeur sont rejoints par la pianiste Jeanne Bleuse et choisissent la mezzo-soprano Adèle Charvet pour incarner Hélène Berr.

La création mondiale de l’œuvre pour quatuor à cordes, piano et voix, a eu lieu au Trident – Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin le 3 mai 2023, elle sera ensuite diffusée dans plusieurs lieux prestigieux et singuliers en France dont le Théâtre de Coulommiers et le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris les 8 et 12 juin 2023.

Ce projet artistique implique divers partenaires et personnalités dont la Médiathèque Hélène Berr, le Crif, le Mémorial de la Shoah ou Mariette Job (nièce d’Hélène Berr) et donne lieu à divers événements, rencontres et ateliers autour des œuvres musicales, littéraires et cinématographiques nées du Journal d’Hélène Berr. Enfin, en décembre 2023, l’Opéra national du Rhin créera la première version mise en scène de cette œuvre par Matthieu Cruciani.

CONCERT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE LA BELLE SAISON

Ouverture des portes à 10h.

Petit-déjeuner offert par l’association.

