AFGHANISTAN,

TISSER L’HORIZON À L’INFINI

Regards croisés de Kaboul à Arles

Cette exposition est née de la rencontre en 2023 entre des personnalités d’Arles, passionnées d’art du fil, de culture afghane et Zolaykha Sherzad qui clôturait une exposition au Musée Guimet (octobre 2022 – février 2023) Sur le fil, création textile des femmes afghanes. Un dialogue sensible entre la vie des corps que le fil habille, l’art du tissage dans le temps et l’histoire de l’Afghanistan. L’exposition met en exergue le corps. Il s’agit d’abord du corps de la femme auquel l’artiste Zolaykha Sherzad consacre ses créations et son combat depuis une vingtaine d’année puis de celui des êtres qui ont habité et habitent l’Afghanistan. Les artistes expriment son absence, les empreintes de la cruauté qui le marquent, l’amour dont il est le témoin, le deuil qui dilue le temps et l’horizon source d’espoir et d’élévation.

L’association Étoffe d’artistes, l’art du fil soutien les artisan.s.es du textile à travers le travail de Zolaykha Sherzad et de l’atelier Zarif Design qui œuvrent depuis 2005 à préserver, en ces temps de conflits, un savoir-faire qui risque de disparaître à jamais. Une place centrale est donnée aux femmes, dont l’expertise dans ces traditions est souvent oubliée. Actuellement à Kaboul, a lieu une formation au point de boutis de jeunes filles déscolarisées par les talibans. Leurs réalisations seront présentées à Arles.

Avec le soutien de l’association du Méjan, l’Institut français d’Afghanistan, l’Académie des beaux-arts et la collaboration du Musée national des arts asiatiques – Guimet et de l’association Les amis de Marc Riboud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00

exposition afghanistan

© Naseer Turkmani