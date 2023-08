Jean-François Heisser Chapelle du Méjan Arles, 17 septembre 2023, Arles.

JEAN-FRANÇOIS HEISSER, piano

Robert Schumann : Davidsbündlertänze

Ludwig van Beethoven : Bagatelles, op. 126

Helmut Lachenmann : Wiegenmusik

Jörg Widmann : Humoresques (sélection)

PRÉSENTATION DE SAISON

Directeur artistique de la saison musicale du Méjan, Jean-François Heisser présentera avant le concert la belle programmation qui vous attend en 2023-2024 !

“Artiste complet”, l’expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Né à Saint-Etienne, il est l’héritier de Vlado Perlemuter, Henriette Puig-Roget et Maria Curcio. Il a lui-même enseigné le piano de 1991 à 2016 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Parmi ses disciples on peut citer Bertrand Chamayou et Jean-Frédéric Neuburger avec lesquels il entretient une relation de grande complicité musicale.

En 1834, dans son Carnaval, Schumann invente les figures antinomiques d’Eusébius et de Florestan, projections de sa propre dysphorie, entre tristesse et exaltation. Cette tension duelle alluvionne l’imaginaire des Davidsbündlertänze (1837), que Schumann décrit comme des « Pièces caractéristiques composées par Florestan et Eusébius ». Inspirées du recueil de contes Les Frères Sérapion d’E.T.A. Hoffmann (1821), ces variations mettent en scène les compagnons de David, qui luttent contre les Philistins, détracteurs du romantisme. Transpositions des batailles de Schumann, ces danses sont aussi les miroitements de ses combats intérieurs. Entre ombre et lumière, Jean-François Heisser nous offre ici un programme placé sous le signe du romantisme allemand et du doppelgänger. Échos d’un autre siècle, les œuvres de Beethoven et Schumann dialoguent avec Wiegenmusik d’Helmut Lachenmann (1963) et les Humoreske de Jörg Widmann (2007).

