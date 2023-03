L’Académie des Cosmopolites Chapelle du Méjan, 2 avril 2023, Arles.

Brice Pauset, clavecin & direction

Heinrich Biber : Sonates du rosaire

Karlheinz Stockhausen : Durées naturelles

L’Académie des Cosmopolites, ensemble réuni autour du compositeur Brice Pauset, se penche sur deux œuvres d’époques radicalement différentes mais entretenant un même rapport étroit avec l’instrument. Les fascinantes Sonates du rosaire de Biber, composées en 1678, font résonner différemment le violon par l’usage d’un accordage spécifique très novateur en son temps, la scordatura. Dans les Durées naturelles de Stockhausen, composées en 2006, c’est la résonance naturelle de l’instrument qui détermine la durée des notes, sur un matériau sonore plus rare mais plus dense qu’à ses débuts. Un programme riche en redécouvertes sonores et esthétiques aux innombrables facettes.

Parmi les compositeurs qui ont entretenu un rapport étroit avec l’instrument, certainement Heinrich Ignaz Franz Biber et Karlheinz Stockhausen, chacun à son époque et selon des dispositifs qui leur sont propres, figurent parmi ceux-ci. Chez tous deux le rapport à l’instrument sous-entend un remodelage profond de celui-ci, ainsi qu’une écriture adaptée à la nouvelle situation créée. Chez Biber, l’accord du violon est repensé en fonction du programme de chacune des sonates, chez Stockhausen, le piano comme instrument résonant considère l’ensemble de ses paramètres sonores : attaque, résonance et étouffement sont autant de moment pris en charge par l’écriture musicale.

