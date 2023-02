L’île haute – Valentine Goby Chapelle du Méjan Arles Catégories d’Évènement: Arles

L’île haute – Valentine Goby Chapelle du Méjan, 17 mars 2023, Arles. L’île haute – Valentine Goby Vendredi 17 mars, 19h00 Chapelle du Méjan

Concert littéraire inspiré du roman « L’île haute » de Valentine Goby. Chapelle du Méjan Place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 56 78 http://www.lemejan.com L’ÎLE HAUTE Valentine GOBY, autrice & récitante Xavier LLAMAS, compositeur & musicien Anne MONFORT, mise en scène “L’île haute” (éd. Actes Sud) de Valentine Goby est le récit initiatique d’une absolue première fois, d’une découverte impensable, un somptueux roman-paysage. L’histoire du déplissement, de saison en saison, d’un enfant, Vladim, révélé par la beauté de la montagne qui le sculpte, et qu’il tente de modeler à son tour. Dans L’île haute, la musique de Xavier Llamas est le paysage, la voix de Valentine Goby est Vincent/ Vadim, au cours du concert ces deux instances vont s’apprivoiser, être en contrepoint, marcher ensemble, comme Vadim règle son pas au début du roman sur celui de l’homme qui l’emmène à Vallorcine. Le spectacle suit la dimension fantastique de l’écriture, cette découverte étrange, effrayante parfois qu’est la montagne, ses couleurs inattendues, pour quelqu’un, enfant ou non, qui ne l’aurait jamais vue et n’aurait pas d’images même mentales à convoquer. Le concert littéraire suit la même dramaturgie que le roman : on traverse l’immersion dans le blanc, la découverte d’un printemps où le vert hésite à pointer, l’appropriation d’un monde jaune saturé au moment paradoxal de sa disparition. “L’île haute est le récit initiatique d’une absolue première fois.” – France Dimanche

“Valentine Goby nous décrit la métamorphose de la nature au fil des saisons et c’est somptueux. Que la montagne est belle sous la plume de Valentine Goby.” — Lire Magazine Littéraire

