Les derniers romantiques Chapelle du Méjan, 5 mars 2023, Arles.

25€/8€

Trois musiciens célébrés pour leurs interprétations fiévreuses du répertoire romantique se retrouvent en un trio, sur lequel plane l’ombre de Schumann.

Les derniers romantiques

Lise Berthaud, alto

Pierre GÉnisson, clarinette

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Wolfgang Amadeus Mozart : Kegelstatt Trio K. 498

Robert Schumann : Märchenerzahlungen op. 132

György Kurtág : Hommage à R. Sch.

Karlheinz Stockhausen : Duo clarinette-alto

Jean-Frédéric Neuburger : création d’un trio avec piano

Lise Berthaud, Pierre Genisson et Jean-Frédéric Neuburger célébrés pour leurs interprétations fiévreuses du répertoire romantique proposent une mise en miroir singulière. Ces trois-là se connaissent bien. Ensemble, ils ont déjà noué des collaborations et se retrouvent désormais en un trio inédit, où plane l’ombre de Schumann. En 1786, Mozart invente l’effectif, par son Trio « Les Quilles ». Il réunit trois de ses instruments favoris : le piano et l’alto dont il jouait, et la clarinette dont il avait su accompagner la naissance en lui dédiant de somptueux concertos. En 1853, les Märchenerzählungen de Schumann donnent à l’effectif un ton fantastique et crépusculaire, qui fascine le XXe siècle. Le dialogue de Schumann avec György Kurtág et Karlheinz Stockhausen rappelle combien ces deux géants furent marqués par la mélancolie du musicien romantique. Pianiste et pédagogue, Kurtág (né en 1926) est lui-même un grand passeur de Schumann, auquel il dédia en 1990 son Hommage à R. Sh. La révolte prométhéenne qui anima Stockhausen (1928-2007) rappelle, à bien des égards, les utopies de la génération de 1800. C’est enfin par une commande émanant de La Belle Saison que Jean-Frédéric Neuburger, compositeur-pianiste, boucle cette traversée historique, en un double hommage aux romantiques d’hier et d’aujourd’hui.

Concert organisé en coproduction avec La Belle Saison

Petit-déjeuner offert à partir de 10 heures



