Jonathan Fournel Chapelle du Méjan, 22 janvier 2023, Arles.

Jonathan Fournel Dimanche 22 janvier, 11h00 Chapelle du Méjan

25€ / 8€

Distingué en 2021 par le concours Reine Élisabeth, Jonathan Fournel vous donne rendez-vous au Méjan pour un récital de piano époustouflant. handicap moteur mi

Chapelle du Méjan Place Nina Berberova, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 56 78 http://www.lemejan.com

Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate n° 14 en ut mineur

César Franck : Prélude, Fugue et Variation

Karol Szymanowski : Variations op. 3 en si bémol majeur

Johannes Brahms : Sonate n° 1 op. 1

Jonathan Fournel est révélé sur la scène internationale en remportant le très prestigieux Grand Prix International Reine Elisabeth-Prix de la Reine Mathilde au printemps 2021 à 27 ans. Ce qui frappe dans le jeu de Jonathan Fournel, au-delà de son aisance technique époustouflante et de sa large palette de couleurs, est cet équilibre entre un raffinement exquis et un instinct de fauve, entre un lyrisme très naturel et cette limpidité qui traduit une grande maturité dans son approche des œuvres. Se produisant sur scène depuis l’âge de 10 ans, Jonathan est l’invité de célèbres festivals et salles à travers le monde. Jonathan Fournel joue sous la direction de chefs comme Stéphane Denève, Jonathon Heyward, Rafael Payare, Peter Oundjian, Hugh Wolff…

“Jonathan Fournel, la beauté au bout des doigts” – La Croix

“Fournel articule, colore, varie les couleurs et les attaques, chante d’une voix agile, souple comme une liane, avec un timbre lumineux et blessé tout à la fois (…) Fournel est un tigre ; il en a la puissance, la majesté, la souplesse, la rapidité, la férocité et l’élégance” – Alain Lompech



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T11:00:00+01:00

2023-01-22T12:30:00+01:00

DR