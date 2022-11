Amours (2) Chapelle du Méjan, 21 novembre 2022, Arles.

Amours (2) 21 – 25 novembre Chapelle du Méjan

Joël Pommerat poursuit un travail entamé à la maison centrale d’Arles.

Joël Pommerat poursuit un travail entamé à la maison centrale d’Arles. Il signe une partition intime et viscérale sur les liens amoureux. Explorateur de l’enfance dans ses successives revisites de contes, cartographe du sentiment et des névroses qui en découlent, Pommerat s’intéresse, aussi bien en qualité d’auteur que de metteur en scène, aux liens affectifs qui font s’attirer et se déchirer les individus.

Un enchaînement de divers tableaux scéniques fragmentaires aux accents réalistes et fantasmatiques donne à voir des morceaux de vies passionnés, écorchés. Avec pour interprètes d’anciens détenus et trois comédiennes professionnelles de sa compagnie, tous saisissants de justesse, et dans un dispositif au dépouillement drastique, il met crûment à nu la complexité des relations humaines.

Une création théâtrale de Joël Pommerat

à partir de ses textes La Réunification des deux Corées, Cet Enfant, Cercles/Fictions

Direction technique Emmanuel Abate

Assistante à la mise en scène Lucia Trotta

Collaboration artistique Roxane Isnard, Lucia Trotta, Elise Douyère, Saadia Bentaieb et Jean Ruimi

Avec Marie Piemontese, Elise Douyère, Samir Hammou, Roxane Isnard, Redwane Rajel, Jean Ruimi



