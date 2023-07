Fest Noz du Loc Chapelle du Loc, Le Loc’h, 22140 Pluzunet, Pluzunet (22) Fest Noz du Loc Chapelle du Loc, Le Loc’h, 22140 Pluzunet, Pluzunet (22), 14 août 2023, . Fest Noz du Loc Lundi 14 août, 19h00 Chapelle du Loc, Le Loc’h, 22140 Pluzunet, Pluzunet (22) Chapelle du Loc, Le Loc’h, 22140 Pluzunet, Pluzunet (22) Chapelle du Loc, Le Loc’h, 22140 Pluzunet, 22140 Pluzunet, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T19:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:00:00+02:00

2023-08-14T19:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:00:00+02:00 festnoz festdeiz Détails Autres Lieu Chapelle du Loc, Le Loc'h, 22140 Pluzunet, Pluzunet (22) Adresse Chapelle du Loc, Le Loc'h, 22140 Pluzunet, 22140 Pluzunet, France Age max 110 Lieu Ville Chapelle du Loc, Le Loc'h, 22140 Pluzunet, Pluzunet (22)

Chapelle du Loc, Le Loc'h, 22140 Pluzunet, Pluzunet (22) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//