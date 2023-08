Journées européeenes du patrimoine 2023 – Le Bénou autrement Chapelle du Houndas Bilhères, 16 septembre 2023, Bilhères.

Bilhères,Pyrénées-Atlantiques

Ce circuit vous fera remonter le temps au travers de témoignages archéologiques, géologiques et pastoraux. Vous apprendrez ainsi à mieux appréhender les paysages qui s’offrent à vos yeux et comprendrez comment, dès que le glacier s’est retiré il y a plusieurs milliers d’années et que la forêt primaire s’est installée, l’homme en a fait un domaine pastoral dont l’organisation des granges, haies, pâturages et fougeraies forcent encore aujourd’hui l’admiration.

Report de la sortie au dimanche 17/09 en cas de mauvais temps..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Chapelle du Houndas Plateau du Bénou

Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This tour takes you back in time through archaeological, geological and pastoral evidence. You’ll learn how, as soon as the glacier retreated several thousand years ago and the primary forest took hold, man turned the area into a pastoral domain whose organization of barns, hedges, pastures and ferns still commands admiration today.

Outing postponed to Sunday 09/17 in case of bad weather.

Este recorrido le hará retroceder en el tiempo a través de testimonios arqueológicos, geológicos y pastorales. Aprenderá cómo, tan pronto como el glaciar se retiró hace varios miles de años y el bosque primario se afianzó, el hombre convirtió la zona en un dominio pastoral, cuya organización de graneros, setos, pastos y helechos sigue causando admiración hoy en día.

Aplazado al domingo 17/09 en caso de mal tiempo.

Dieser Rundgang führt Sie anhand von archäologischen, geologischen und pastoralen Zeugnissen zurück in die Vergangenheit. Sie lernen, die Landschaften, die sich vor Ihren Augen auftun, besser zu verstehen und erfahren, wie der Mensch nach dem Rückzug des Gletschers vor mehreren tausend Jahren und dem Einsetzen des Primärwaldes die Landschaft in ein Hirtengebiet verwandelt hat, dessen Organisation von Scheunen, Hecken, Weiden und Farmen noch heute bewundernswert ist.

Bei schlechtem Wetter wird der Ausflug auf Sonntag, den 17.09. verschoben.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées