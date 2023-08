Découverte de la Chapelle du Hamelet et d’artistes locaux Chapelle du hamelet Favières Catégories d’Évènement: Favières

Somme Découverte de la Chapelle du Hamelet et d’artistes locaux Chapelle du hamelet Favières, 16 septembre 2023, Favières. Découverte de la Chapelle du Hamelet et d’artistes locaux 16 et 17 septembre Chapelle du hamelet Entrée libre Venez-découvrir le joyau de Favières, la Chapelle du Hamelet, lors des 40e Journées européennes du patrimoine. A cette occasion, les membres de l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Favières et de la Chapelle du Hamelet seront heureux de vous accueillir afin de vous faire découvrir la Chapelle, son histoire, mais aussi de nombreux artistes locaux qui font vibrer le Patrimoine vivant de la région ! Chapelle du hamelet Chapelle du Hamelet, 80120 Favières Favières 80120 Somme Hauts-de-France 03 22 27 00 93 http://perso.wanadoo.fr/favieres-baie-de-somme/ Située un peu à l’écart du village, la chapelle dispose d’une cloche de 1541 classée. Campanile en pierre du XIe siècle. Nef en forme de coque de bateau renversée, étonnament éclairée par 4 larges fenêtres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

