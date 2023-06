Chapelle Saint-Aubin, Anzin-Saint-Aubin (62) Chapelle du Hameau de St Aubin Anzin-Saint-Aubin Anzin-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: Anzin-Saint-Aubin

Pas-de-Calais Chapelle Saint-Aubin, Anzin-Saint-Aubin (62) Chapelle du Hameau de St Aubin Anzin-Saint-Aubin, 27 juin 2023, Anzin-Saint-Aubin. Chapelle Saint-Aubin, Anzin-Saint-Aubin (62) Mardi 27 juin, 20h00 Chapelle du Hameau de St Aubin Entrée libre A l’occasion des 150 ans de la naissance de Charles Péguy, vous pourrez assister à une déclamation de certaines de ses oeuvres spirituelles et à des intermèdes musicaux.

Le concert sera mené par le petit choeur de la cathédrale d’Arras avec Edouard Niqueux (violoncelliste), Catherine Kowandy (flûtiste) et Charles Callens (coordinateur) Chapelle du Hameau de St Aubin Rue briquet taillandier Anzin-Saint-Aubin 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

