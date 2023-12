Concert de Noël par l’ensemble La Sportelle – Festival de Rocamadour Chapelle du Grand Couvent Gramat, 20 décembre 2023 20:00, Gramat.

Le mercredi 20 et le vendredi 22 décembre, le Festival de Rocamadour X la Sportelle vous convie à ses concerts de Noël dirigé par Laetitia Corcelle. Cette fête qui a inspiré tant de chefs-d’œuvre. L’ensemble donnera deux concerts pour préparer Noel en musique avec un programme qui explore plusieurs époques et styles musicaux. Il nous emmènera sur les 4 chemins de Noel pour une expérience musicale tendre et joyeuse qui mêle de grandes pièces de musiques sacrées et des chants traditionnels revisités.

2023-12-20 20:00:00 fin : 2023-12-20 . 15 EUR.

Chapelle du Grand Couvent

Gramat 46500 Lot Occitanie



On Wednesday December 20 and Friday December 22, the Festival de Rocamadour X la Sportelle invites you to its Christmas concerts conducted by Laetitia Corcelle. The festival that has inspired so many masterpieces. The ensemble will give two concerts to prepare for Christmas in music, with a program that explores several musical eras and styles. It will take us on the 4 paths of Christmas for a tender and joyful musical experience that blends great pieces of sacred music with revisited traditional carols

El miércoles 20 y el viernes 22 de diciembre, el Festival Rocamadour X la Sportelle le invita a sus conciertos de Navidad dirigidos por Laetitia Corcelle. Es el festival que ha inspirado tantas obras maestras. El conjunto ofrecerá dos conciertos para preparar la Navidad en música, con un programa que explora varias épocas y estilos musicales. Se trata de un viaje por los 4 caminos de la Navidad, una experiencia musical tierna y alegre que combina grandes piezas de música sacra con villancicos tradicionales revisitados

Am Mittwoch, den 20. und Freitag, den 22. Dezember lädt das Festival de Rocamadour X la Sportelle Sie zu seinen Weihnachtskonzerten unter der Leitung von Laetitia Corcelle ein. Das Fest, das so viele Meisterwerke inspiriert hat. Das Ensemble wird zwei Konzerte geben, um Weihnachten musikalisch vorzubereiten, mit einem Programm, das verschiedene Epochen und Musikstile erkundet. Es wird uns auf die vier Wege von Weihnachten mitnehmen, um eine zärtliche und fröhliche musikalische Erfahrung zu machen, die große Stücke geistlicher Musik und neu interpretierte traditionelle Lieder miteinander verbindet

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Vallée de la Dordogne