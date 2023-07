PÈLERINAGE À FRÈRE JOSEPH Chapelle du Frère Joseph Ventron, 30 juillet 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

Fête du pèlerinage à Frère Joseph. Au programme, messe solennelle à l’Ermitage à partir de 10h30 et pique-nique géant le midi sur les lieux de l’Ermitage avec repas tiré du sac. Un replis est prévu en l’église Saint Claude de Ventron et à la salle des fêtes en cas de pluie.. Tout public

Dimanche 2023-07-30 10:30:00

Chapelle du Frère Joseph

Ventron 88310 Vosges Grand Est



Frère Joseph pilgrimage festival. The program includes solemn mass at the Hermitage from 10:30 and a giant picnic at lunchtime on the Hermitage grounds, with a packed lunch. In the event of rain, there will be an alternative venue in the church of Saint Claude de Ventron and the village hall.

Fiesta de peregrinación Frère Joseph. El programa incluye una misa solemne en la ermita a partir de las 10.30 h y un picnic gigante al mediodía en la ermita con almuerzo para llevar. Habrá un lugar alternativo en la iglesia de Saint Claude de Ventron y en el salón del pueblo en caso de lluvia.

Fest der Pilgerfahrt zu Bruder Joseph. Auf dem Programm stehen eine feierliche Messe in der Ermitage ab 10:30 Uhr und ein Riesenpicknick am Mittag auf dem Gelände der Ermitage mit Essen aus dem Rucksack. Bei Regen ist ein Rückzug in die Kirche Saint Claude de Ventron und in den Festsaal vorgesehen.

