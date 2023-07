Exposition des œuvres de Stéphanie Bologna Chapelle du foyer Lamourous Cahors, 1 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Stéphanie Bologna expose ses dessins et peintures jusqu’au 15 juillet 2023..

2023-07-01 10:00:00 fin : 2023-07-15 12:30:00. EUR.

Chapelle du foyer Lamourous

Cahors 46000 Lot Occitanie



Stéphanie Bologna is exhibiting her drawings and paintings until July 15, 2023.

Stéphanie Bologna expone sus dibujos y pinturas hasta el 15 de julio de 2023.

Stephanie Bologna stellt bis zum 15. Juli 2023 ihre Zeichnungen und Gemälde aus.

