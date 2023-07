Au sommet d’une chapelle, découvrez une vue splendide sur la chaîne des Pyrénée Chapelle du Faget Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Au sommet d’une chapelle, découvrez une vue splendide sur la chaîne des Pyrénée Chapelle du Faget Oloron-Sainte-Marie, 17 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie. Au sommet d’une chapelle, découvrez une vue splendide sur la chaîne des Pyrénée Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle du Faget Gratuit. Entrée libre. Située au sommet d’une crête dans le hameau du Faget, cette petite chapelle offre une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées, à quelques pas du vignoble jurançonnais. Doté d’un clocher peigne, l’édifice ouvre exceptionnellement au public.

Pour plus de renseignement : patrimoine@oloron-ste-marie.fr ou au 05 59 39 99 99. Chapelle du Faget Le Faget d’Oloron, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 39 99 99 http://www.oloron-ste-marie.fr [{« link »: « mailto:patrimoine@oloron-ste-marie.fr »}] Au sommet d’une crête offrant une belle vue sur les Pyrénées, cette petite chapelle du XVIIIe siècle et son clocher à peigne ouvre sur le vignoble jurançonnais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

