Loire-Atlantique Les soirées classiques du Croisic Chapelle du Crucifix Le croisic, 22 août 2023, Le croisic. Les soirées classiques du Croisic Mardi 22 août, 21h00 Chapelle du Crucifix Entrée libre: 0 Les soirées classiques du Croisic sont une série de concerts ancrés sur la musique classique allant de la renaissance au contemporain en passant par les musiques traditionnelles. Ils sont orientés vers un large public et accueillent des musiciens de notre région ou d’autres horizons proches ou lointains. Au programme :

– Pascal Douay & Simon Chevalier

– Trompette & orgue

– De Lully à Telemann, Saint Saëns, Stanley, Mondonville, Vierne & Gigout Collecte au profit des artistes. Chapelle du Crucifix Avenue du Crucifix 44490 Le croisic

2023-08-22T21:00:00+02:00 – 2023-08-23T07:00:00+02:00

