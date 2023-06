INÉDIT DE L’ÉTÉ • BALLAKE SISSOKO & DEREK GRIPPER par Musiques de nuit Chapelle du CROUS Bordeaux, 20 juillet 2023, Bordeaux.

INÉDIT DE L’ÉTÉ • BALLAKE SISSOKO & DEREK GRIPPER par Musiques de nuit Jeudi 20 juillet, 20h00 Chapelle du CROUS GRATUIT sur réservation obligatoire (ouverture des réservations le 01.07)

Concerts aux confins du monde

Véritables signatures de l’Été métropolitain depuis sa création, les Inédits parent de leurs concerts envoûtants six écrins de l’agglomération et offrent des moments privilégiés d’écoute dans l’incroyable richesse de destinations musicales délicieusement dépaysantes.

—

BALLAKE SISSOKO & DEREK GRIPPER

Ballaké Sissoko est né à Bamako dans une famille de djèli (griots). Devenu maître de la kora, il mène depuis plus de 20 ans une prestigieuse carrière internationale (vous l’avez peut-être vu aux côtés du violoncelliste Vincent Ségal). Le Sud-africain Derek Gripper est fasciné par le répertoire de la kora qu’il a adapté avec un talent époustouflant à son instrument, la guitare classique.

Ensemble, les deux virtuoses se promènent avec aisance et lyrisme dans des mélodies mandingues et improvisations décoiffantes.

—

Photo : SOAS Concert Series 50

—

☀️ JEUDI 20.07 À 20H suivi d’une discussion conviviale avec les artistes

☀️ BORDEAUX Chapelle du Crous, 18 rue du Hamel 33800 Bordeaux

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1H30 environ

☀️ GRATUIT sur réservation obligatoire (ouverture des réservations le 01.07) : https://my.weezevent.com/ete-metropolitain-ballake-sissoko-derek-gripper

En cas d’intempéries ou de canicule, concert maintenu à la Chapelle du Crous.

Un concert mis en œuvre en complicité étroite avec le Crous Bordeaux-Aquitaine

________________

En savoir plus sur Derek Gripper et Ballaké Sissoko

________________

Extrait de l’univers de Derek Gripper

https://open.spotify.com/artist/6kUx0oARAtS3eKx7B6CKH2?autoplay=true

Extrait de l’univers de Ballaké Sissoko

https://soundcloud.com/ballakesissoko

________________

L’association Musiques de nuit est en charge du développement artistique et de la programmation du Rocher de Palmer. Elle expérimente depuis 1980 des pratiques culturelles enrichissantes et audacieuses sur le territoire des Hauts de Garonne, en étroite collaboration avec les élus, les habitants et les professionnels. Cet ancrage territorial se pérennise avec l’avènement du Rocher de Palmer depuis l’automne 2010, la dimension des projets menés dépassant le simple rayonnement local avec la mise en place de projets interrégionaux et interdisciplinaires et une volonté d’extension nationale et internationale.

________________

Prochains Inédits de l’Été métropolitain :

Driss El Maloumi Trio à Ambarès-et-Lagrave le 26.07

Carolina Katún à Gradignan le 01.08

Tablao de Tango à Saint-Louis-de-Montferrand le 04.08

et Momi Maiga à Bruges le 26.08

—

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

—

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T20:00:00+02:00 – 2023-07-20T21:30:00+02:00

@SOAS Concert Series 50