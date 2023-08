Pratiques liturgiques au travers de mobilier, vêtements et objet : chapelle des bernardines Chapelle du Collège Sainte Marie La Roche-sur-Foron Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

LA ROCHE SUR FORON Pratiques liturgiques au travers de mobilier, vêtements et objet : chapelle des bernardines Chapelle du Collège Sainte Marie La Roche-sur-Foron, 16 septembre 2023, La Roche-sur-Foron. Pratiques liturgiques au travers de mobilier, vêtements et objet : chapelle des bernardines 16 et 17 septembre Chapelle du Collège Sainte Marie Exceptionnellement ouverte au public, la chapelle de l’ancien monastère des bernardines, bâti à la fin du XVIIe siècle, dévoile son superbe retable baroque du début XVIIIe siècle ainsi qu’un très beau chasublier contenant vêtements et objets liturgiques, près du cloître qui dessert aujourd’hui les salles de cours du collège privé Sainte-Marie. Une découverte passionnante d’un patrimoine artistique, religieux et immatériel. Chapelle du Collège Sainte Marie Faubourg Saint Bernard 74800 La Roche sur Foron La Roche-sur-Foron 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 @Office de Tourisme La Roche sur Foron Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, LA ROCHE SUR FORON Autres Lieu Chapelle du Collège Sainte Marie Adresse Faubourg Saint Bernard 74800 La Roche sur Foron Ville La Roche-sur-Foron Departement Haute-Savoie Lieu Ville Chapelle du Collège Sainte Marie La Roche-sur-Foron latitude longitude 46.066517;6.309337

Chapelle du Collège Sainte Marie La Roche-sur-Foron Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roche-sur-foron/