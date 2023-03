Au cœur d’une contrebasse… Chapelle du collège Notre-Dame Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Au cœur d’une contrebasse… Chapelle du collège Notre-Dame, 1 avril 2023, Bayonne. Au cœur d’une contrebasse… Samedi 1 avril, 16h30 Chapelle du collège Notre-Dame Au cœur d’une contrebasse… / Démonstration sonore

→ Samedi 1er avril de 16h30 à 18h

Marcelino Herradura, luthier et Jerôme Chuilon, archetier vous présentent les étapes de fabrication d’une contrebasse. L’instrument se met ensuite à vibrer pour un moment hors du temps. R.-V. : chapelle du collège Notre-Dame, place Montaut, entrée rue Douer.

Marcelino Herradura, luthier et Jerôme Chuilon, archetier vous présentent les étapes de fabrication d'une contrebasse. L'instrument se met ensuite à vibrer pour un moment hors du temps. R.-V. : chapelle du collège Notre-Dame, place Montaut, entrée rue Douer.

Gratuit, sans réservation. Retrouvez toute la programmation des Journées Européennes des Métiers d'Art de la Ville de Bayonne : https://www.bayonne.fr/

