Chapelle construite en 1820 à la suite de l’ouverture d’un nouveau cimetière en 1816. Porche et clocher en pierre de taille, nef et chœur en moellons crépis à la chaux. Beau retable représentant une crucifixion. Sur les murs sont inscrits la généalogie de la famille du baron de Montesquiou, les noms des consuls, prêtres et religieux nés ou ayant exercé à Montesquiou, des maires depuis la Révolution. Découvrez ce lieu pour les Journées européennes du patrimoine.

Chapelle du cimetière 32320 Montesquiou Montesquiou 32320 Gers Occitanie 05 62 70 91 18 http://www.montesquiou.org Présence d'un parking devant le cimetière

©commune de Montesquiou