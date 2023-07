Visite commentée de la chapelle du cimetière de Mailly-le-Château Chapelle du cimetière Mailly-le-Château Catégories d’Évènement: Mailly-le-Château

Yonne Visite commentée de la chapelle du cimetière de Mailly-le-Château Chapelle du cimetière Mailly-le-Château, 16 septembre 2023, Mailly-le-Château. Visite commentée de la chapelle du cimetière de Mailly-le-Château Samedi 16 septembre, 16h00 Chapelle du cimetière Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de la chapelle castrale du cimetière. Vous découvrirez son histoire et ses énigmes, ainsi que d’autres histoires singulières. Chapelle du cimetière Rue de la Chapelle – 89660 Mailly-le-Château Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 33 6 84 19 34 80 Découvrez cette chapelle castrale des Xe, XIIe et XVe siècles, son histoire et ses singularités. parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

