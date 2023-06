SORTIE OFFICIELLE DU LIVRE SUR LES BRODERIES DE LUNEVILLE Chapelle du Château Lunéville, 18 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

CONFÉRENCE Par Jeannine Guénot et Daniel Remy du Conservatoire des Broderies de Lunéville : À l’occasion de son 25e anniversaire, le conservatoire des Broderies de Lunéville édite un ouvrage sur l’histoire de ce patrimoine constitutif de la cité cavalière. Ce samedi 18 novembre sera l’occasion de le présenter publiquement, d’évoquer les nombreuses archives sur lesquelles il s’appuie et d’aborder les témoignages de descendants de brodeuses qui ont permis d’alimenter ce livre.. Tout public

Samedi 2023-11-18 à 16:30:00 ; fin : 2023-11-18 . 0 EUR.

Chapelle du Château Place d ela 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



CONFERENCE By Jeannine Guénot and Daniel Remy of the Conservatoire des Broderies de Lunéville: To mark its 25th anniversary, the Conservatoire des Broderies de Lunéville is publishing a book on the history of this heritage of the cavalry town. This Saturday, November 18, will be an opportunity to present the book to the public, to discuss the many archives on which it is based, and to hear from the descendants of the embroiderers who contributed to it.

CONFERENCIA Por Jeannine Guénot y Daniel Remy, del Conservatorio de Bordados de Lunéville: Con motivo de su 25 aniversario, el Conservatorio de Bordados de Lunéville publica un libro sobre la historia de este patrimonio tan importante para la historia de la ciudad. Este sábado 18 de noviembre será la ocasión de presentar el libro al público, de hablar de los numerosos archivos en los que se basa y de escuchar a los descendientes de las bordadoras que han contribuido a su elaboración.

KONFERENZ Von Jeannine Guénot und Daniel Remy vom Konservatorium der Stickereien von Lunéville: Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens hat das Konservatorium der Stickereien von Lunéville ein Buch über die Geschichte dieses Kulturerbes der Reiterstadt Lunéville herausgegeben. Am Samstag, dem 18. November, wird das Buch öffentlich vorgestellt, die zahlreichen Archive, auf die es sich stützt, werden besprochen und die Aussagen der Nachkommen von Stickerinnen, die in das Buch eingeflossen sind, werden diskutiert.

Mise à jour le 2023-06-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS