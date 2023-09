Exposition : « D’Azur et d’argent. L’Histoire d’un drapeau » Chapelle du château des Stuarts Aubigny-sur-Nère, 16 septembre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Le drapeau national écossais est également appelé « Saint Andrew’s Cross », autrement dit « La Croix de Saint André », mais également « The Saltire », une expression empruntée au français « Saultoir »..

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

Chapelle du château des Stuarts

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



The Scottish national flag is also called « Saint Andrew’s Cross », but also « The Saltire », an expression borrowed from the French « Saultoir ».

La bandera nacional escocesa también se conoce como « Cruz de San Andrés », o « El Saltire », expresión tomada del francés « Saultoir ».

Die schottische Nationalflagge wird auch « Saint Andrew’s Cross » genannt, also « Das Andreaskreuz », aber auch « The Saltire », ein aus dem Französischen entlehnter Ausdruck für « Saultoir ».

