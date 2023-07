CONCERT – OPERA TOUT PETITS « OPERA BERCEAU » Chapelle du Château de Lunéville Lunéville, 29 octobre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

CONCERT JEUNE PUBLIC – OPÉRA : Conception : Bogdan Hatisi, arrangements : Stéphane Mège, jeu et chant : Charlie Guillemin, Majdouline Zerari, et les musiciens et musiciennes de l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine. Le chef d’orchestre invite vos tout petits mousses (de 6 mois à 3 ans) à monter à bord d’un manège musical qui les bercera au gré des plus grands airs d’opéra. Les enfants et les adultes qui les accompagnent sont au centre d’un monde musical merveilleux qui sollicitera leurs sens avec douceur et récréation. Pour ce spectacle dédié aux tout-petits, le créateur Bogdan Hatisi s’est employé à imaginer un opéra-berceau ludique et rassurant. La musique devient vraiment un jeu d’enfant.. Enfants

Dimanche 2023-10-29 14:30:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

Chapelle du Château de Lunéville Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



CONCERT FOR YOUNG AUDIENCES ? OPERA: Concept: Bogdan Hatisi, arrangements: Stéphane Mège, acting and singing: Charlie Guillemin, Majdouline Zerari, and the musicians of the Orchestre de l?Opéra national de Lorraine. The conductor invites your little ones (aged 6 months to 3 years) to climb aboard a musical merry-go-round that will lull them to the rhythm of the greatest opera arias. Children and accompanying adults are at the center of a marvelous musical world that will gently engage their senses. For this show dedicated to toddlers, creator Bogdan Hatisi has imagined a playful and reassuring cradle opera. Music really does become child?s play.

CONCIERTO PARA EL PÚBLICO JOVEN ? ÓPERA: concebida por Bogdan Hatisi, con arreglos de Stéphane Mège: Stéphane Mège, actuación y canto: Charlie Guillemin, Majdouline Zerari, y los músicos de la Orquesta de la Ópera Nacional de Lorena. El director de orquesta invita a sus pequeños (de 6 meses a 3 años) a subir a bordo de un tiovivo musical que les arrullará al ritmo de las más grandes arias de ópera. Los niños y los adultos que los acompañan son el centro de un maravilloso mundo musical que apelará a sus sentidos de una forma suave y divertida. Para este espectáculo dedicado a los más pequeños, el creador Bogdan Hatisi ha creado una ópera cuna a la vez lúdica y tranquilizadora. La música se convierte en un juego de niños.

KONZERT FÜR JUNGES PUBLIKUM ? OPÉRA: Konzept: Bogdan Hatisi, Arrangements : Stéphane Mège, Spiel und Gesang : Charlie Guillemin, Majdouline Zerari, und die Musiker und Musikerinnen des Orchesters der Opéra national de Lorraine. Der Dirigent lädt Ihre ganz kleinen Schaumschläger (von 6 Monaten bis 3 Jahren) ein, an Bord eines musikalischen Karussells zu gehen, das sie zu den größten Opernmelodien wiegen wird. Die Kinder und die Erwachsenen, die sie begleiten, befinden sich im Zentrum einer wunderbaren musikalischen Welt, die ihre Sinne auf sanfte und erholsame Weise anspricht. Bogdan Hatisi hat für diese Aufführung für Kleinkinder eine verspielte und beruhigende Opernwiege entworfen. Die Musik wird zum Kinderspiel.

