Exposition Fabriquer l’art ? chapelle du carmel Libourne

Exposition Fabriquer l’art ? Le laboratoire d’expériences 27 janvier – 24 mars chapelle du carmel

Du 27 janvier au 24 mars 2024 à la chapelle du Carmel à Libourne

Projet participatif du Musée des Beaux-Arts et de l’École municipale d’Arts plastiques de Libourne, en partenariat avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.

Le musée des Beaux-Arts et l’École d’Arts plastiques unissent leurs forces au sein d’un « Pôle Arts visuels » qui proposera régulièrement au public des projets inédits où se mêleront théorie sur l’art et pratique artistique.

Pour ce premier projet, les deux établissements sont à l’écoute de leurs publics respectifs et ont choisi de mettre en avant les questions fréquemment posées par les visiteurs du musée et les usagers de l’école sur le métier d’artiste (Comment se forme et travaille un artiste ? Quel est son rôle ? L’artiste peut-il déléguer son geste ? À quel moment un artiste sait-il que son œuvre est terminée ? etc.) et la nature des œuvres d’art (Une œuvre se définit-elle par sa prouesse technique ou l’émotion esthétique qu’elle procure ? Véhicule-t-elle toujours un message ? L’œuvre est-elle un objet fini ou une démarche artistique ? Quel est le rôle de la copie par rapport à l’original ? Comment une œuvre se retrouve-t-elle dans un musée ? etc.).

Pour mettre ces questions en perspective et tenter d’apporter des éléments de réflexion, le musée des Beaux-Arts et l’École d’Arts plastiques ont un partenaire d’exception : le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, dans le cadre de son programme régional « La Fabrique de l’art ». Ainsi, ces interrogations soulevées par le public sont illustrées par la présentation d’œuvres classiques (issues des collections du musée et d’un prêt du Musée des Arts décoratifs et Design-Bordeaux) et contemporaines (provenant de la collection du Frac). Ces associations d’œuvres s’accompagnent d’ateliers participatifs conçus par les professeurs de l’École d’Arts Plastiques et les médiateurs culturels du musée. Les visiteurs pourront y prendre part librement ou encadrés par ces derniers, afin d’exprimer – et d’expérimenter ! – leurs points de vue sur ces questions : un format collaboratif inédit grâce auquel chacun pourra laisser une petite trace de son passage…

Artistes issus des collections du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA : Dove Allouche (Sarcelles, 1972), Pauline Bastard (Rouen, 1982), École du Bauhaus (1919-1933), Jesús Alberto Benítez (Valencie, Venezuela, 1978), Christian Boltanski (Paris, 1944 – Paris, 2021), Nicolas Boulard (Reims, 1976), Cassandre Cecchella (Juvisy-sur-Ogre, 1990), Serge Comte (La Tronche, 1966), Bastien Cosson (Bayonne, 1988), Alexandre Delay (Assens, Suisse, 1941 – Bouliac, France, 2023), Francisco Tropa (Lisbonne, Portugal, 1968).

Artistes issus des collections du Musée des Beaux-Arts de Libourne : Eugène Atget, (Libourne, 1857 – Paris, 1927, Paris), Charles Paul-Alphonse Bellay (Paris, 1826 – Paris, 1900), d’après Paul Dubois (Aube, 1829 – Paris, 1905), Marie Paule Carpentier (Paris, 1876 – Saint-Cloud, 1915), Louis Cholet (Libourne, deuxième moitié du 19e siècle), Charles-Émile François (Paris, 1849 – Suresnes, 1921), d’après Winterhalter (Allemagne, 1805 – Allemagne, 1873), Henry Guillier (Libourne, 1847 – Libourne, 1912), Evariste Jullion (Libourne, 1869 – Paris, 1900), Théophile Lacaze (Libourne, 1799 – Libourne, 1846), Atelier de Pieter Mulier le jeune, dit le Cavalier Tempesta (Pays-Bas, 1637 – Italie, 1701), René Princeteau (Libourne, 1843 – Fronsac, 1914). Et plusieurs moulages réalisés au 19e siècle d’après des sculptures antiques conservées au musée du Louvre, au musée d’Orsay, au château de Versailles, au musée du Capitole à Rome, au musée national archéologique d’Athènes et au musée Pio Clementino au Vatican.

Prêt du musée des Arts décoratifs et du Design, madd-Bordeaux

Quatre pièces de vaisselle du 18e siècle à décor de trompe-l’œil, fabriquées par les manufactures de faïence stannifère du Nord, de Marseille (La Veuve Perrin) et de Strasbourg (Paul Hannong).

chapelle du carmel 33500 libourne Libourne Gironde Nouvelle-Aquitaine