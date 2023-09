Exposition Maurice Druon chapelle du carmel Libourne, 14 octobre 2023, Libourne.

Exposition Maurice Druon 14 octobre 2023 – 14 janvier 2024 chapelle du carmel Entrée libre

Exposition d’automne, « Maurice Druon, l’homme et ses amitiés artistiques », qui ouvrira ses portes le 14 octobre prochain.

Homme de lettres, historien, académicien, résistant, ministre de la culture (‪1973-1974‬) : on ne présente plus Maurice Druon (‪1918-2009‬), co-auteur du Chant des partisans (avec son oncle Joseph Kessel et Anna Marly), des Rois maudits ou encore des Grandes familles (prix Goncourt en 1948). Dans les années 1970, il achète et restaure une ancienne abbaye du XIIe siècle située dans les environs de Libourne et choisit d’y être inhumé, liant ainsi son histoire personnelle à celle du territoire libournais. Toute sa vie fut ponctuée d’échanges, de rencontres, de complicités avec de nombreux artistes, notamment le peintre Bernard Buffet. À travers des archives et des prêts d’œuvres inédits, pour beaucoup octroyés par la famille elle-même, l’exposition fera la lumière sur la carrière de ce grand homme, également amateur d’art et collectionneur.

Cette exposition est organisée en partenariat avec la Maison Druon, le Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, Millon Auction et Connaissance des Arts.

chapelle du carmel chapelle du carmel 33500 libourne Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2024-01-14T14:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00