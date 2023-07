Fête de l’Assomption Chapelle du Bruderberg Rosheim, 15 août 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Rejoignez à pied, à vélo ou en voiture la chapelle du Bruderberg pour une messe en plein air suivie d’un pique-nique, puis d’une célébration mariale à 17h..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 18:00:00. EUR.

Chapelle du Bruderberg

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Walk, bike or drive to the Bruderberg chapel for an open-air mass followed by a picnic and a Marian celebration at 5pm.

Camine, monte en bicicleta o conduzca hasta la capilla de Bruderberg para asistir a una misa al aire libre, seguida de un picnic y una celebración mariana a las 17:00 horas.

Erreichen Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto die Kapelle auf dem Bruderberg für eine Messe unter freiem Himmel, gefolgt von einem Picknick und einer Marienfeier um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile