Le sentier des crèches : La Chapelle du Bruderberg Chapelle du Bruderberg Bischoffsheim, 22 novembre 2023, Bischoffsheim.

Bischoffsheim,Bas-Rhin

Venez admirer les personnages grandeur nature installés au cœur de ce site situé sur les hauteurs entre Rosheim et Bischoffsheim..

2023-11-22 fin : 2024-01-28 18:00:00. EUR.

Chapelle du Bruderberg

Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



Come and admire the life-size figures set up in the heart of this site located in the hills between Rosheim and Bischoffsheim.

Venga a admirar las figuras de tamaño natural instaladas en el corazón de este recinto situado en las alturas entre Rosheim y Bischoffsheim.

Bestaunen Sie die lebensgroßen Figuren, die im Herzen dieses Ortes auf den Anhöhen zwischen Rosheim und Bischoffsheim aufgestellt wurden.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile