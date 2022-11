Noël occitan avec le groupe Brin d’Air d’Oc Chapelle du Bon Sauveur Albi Catégories d’évènement: Albi

Noël occitan avec le groupe Brin d'Air d'Oc Mercredi 21 décembre, 16h00 Chapelle du Bon Sauveur

Entrée avec participation libre

Profitez d’un moment unique et joyeux avec le groupe traditionnel occitan Brin d’ Air d’Oc. Chapelle du Bon Sauveur rue lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] Cette formation invite le public à chanter avec eux (accompagné d’un livret) des « Nadalets.» Issu du mot Nadal, qui veut dire Noël en occitan, le Nadalet se traduit littéralement par « petit Noël ». On désigne sous cette appellation les sonneries de cloches pratiquées chaque année durant les jours précédant la fête de Noël. Aujourd’hui ils célèbrent toujours la joie, la convivialité et sont aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir le riche répertoire des chants occitans autour du thème de Noël Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

2022-12-21T16:00:00+01:00

2022-12-21T18:00:00+01:00

