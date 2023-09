Découvrez le Christ en croix de la chapelle Chapelle du Bon Pasteur ou Chapelle Lesbazeilles Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan Découvrez le Christ en croix de la chapelle Chapelle du Bon Pasteur ou Chapelle Lesbazeilles Mont-de-Marsan, 16 septembre 2023, Mont-de-Marsan. Découvrez le Christ en croix de la chapelle 16 et 17 septembre Chapelle du Bon Pasteur ou Chapelle Lesbazeilles Gratuit. Entrée libre. Bénite en 1703 et rebaptisée chapelle du Bon Pasteur, la chapelle Saint-Vincent-de-Paul dont le vocable, bien que cher aux Landais, était méconnu de bien des Montois, restera de nombreuses années encore dans la mémoire collective sous le nom de « chapelle de l’hôpital de Lesbazeilles », voire de « chapelle de Lesbazeilles », tant étaient étroits les liens qu’elle avait avec cet établissement qui fut, plus de deux siècles durant, le seul hôpital de la ville… Chapelle du Bon Pasteur ou Chapelle Lesbazeilles Rue Augustin Lesbazeilles, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine Bénite en 1703 et rebaptisée chapelle du Bon Pasteur, la chapelle Saint-Vincent-de-Paul dont le vocable, bien que cher aux Landais, était méconnu de bien des Montois, restera de nombreuses années encore dans la mémoire collective sous le nom de « chapelle de l’hôpital de Lesbazeilles », voire de « chapelle de Lesbazeilles », tant étaient étroits les liens qu’elle avait avec cet établissement qui fut, plus de deux siècles durant, le seul hôpital de la ville… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©CHI Mont de Marsan Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Chapelle du Bon Pasteur ou Chapelle Lesbazeilles Adresse Rue Augustin Lesbazeilles, 40000 Mont-de-Marsan Ville Mont-de-Marsan Departement Landes Lieu Ville Chapelle du Bon Pasteur ou Chapelle Lesbazeilles Mont-de-Marsan latitude longitude 43.890054;-0.497125

Chapelle du Bon Pasteur ou Chapelle Lesbazeilles Mont-de-Marsan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-de-marsan/