Val-de-Marne Portes ouvertes de la Chapelle du Bon-Pasteur de Chevilly-Larue Chapelle du Bon-Pasteur Chevilly-Larue, 17 septembre 2023, Chevilly-Larue. Portes ouvertes de la Chapelle du Bon-Pasteur de Chevilly-Larue Dimanche 17 septembre, 10h15 Chapelle du Bon-Pasteur Entrée libre Venez découvrir cet édifice construit en 1936. Visite assurée par les membres de l’Association des amis du Vieux Chevilly-Larue. Visite commentée à 10h45. Chapelle du Bon-Pasteur 24 rue du Général-Leclerc 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 60 18 33 Chapelle construite en 1936 par Henri Vidal dans le cadre des Chantiers du Cardinal, dont le directeur avait été curé de la paroisse, afin de desservir les nouveaux lotissements bâtis. Elle comporte une fresque monumentale de chœur au-dessus de l’autel, peinte par Rudolf Gowenius, et dix vitraux retraçant la vie à Chevilly-Larue en 1936, réalisés par Adeline Hébert-Stevens. Bus 192 arrêt Jacques-Brel Tram T7 arrêts Bretagne ou Auguste-Perret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Chevilly-Larue, Val-de-Marne Autres Lieu Chapelle du Bon-Pasteur Adresse 24 rue du Général-Leclerc 94550 Chevilly-Larue Ville Chevilly-Larue Departement Val-de-Marne

