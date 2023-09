Cet évènement est passé « Un très riche patrimoine en danger» une exposition ARCHÉA à découvrir Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Masmolène Catégories d’Évènement: Gard

Masmolène « Un très riche patrimoine en danger» une exposition ARCHÉA à découvrir Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Masmolène, 16 septembre 2023, Masmolène. « Un très riche patrimoine en danger» une exposition ARCHÉA à découvrir Samedi 16 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00 Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez « Un très riche patrimoine en danger », une exposition ARCHÉA. Trouvez également des animations à 11 h sur le sentier botanique Pierre Clermont et à 15 h, une visite commentée de la chapelle et de la Tour. Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène Masmolène 30700 Gard Occitanie 06 88 94 02 72 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068466693493 Chapelle du château du XIe siècle à l’origine et plus de dix fois remaniées au cours de ses 1000 ans d’histoire dont elle porte les traces, présentées par la projection d’un film sur place. Parking dans la bas du village (Place) puis monter à pieds à travers le village de Masmolène. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

