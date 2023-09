FEU D’ARTIFICE ET CHAVANDE Chapelle des Vés Fresse-sur-Moselle, 7 octobre 2023, Fresse-sur-Moselle.

Fresse-sur-Moselle,Vosges

Feu d’artifice et chavande sur le site de la Chapelle des Vés. Buvette et petite restauration sur place (sandwich, frites) dès 19h30, feu d’artifice à 21h30, crémation de la chavande.. Tout public

Samedi 2023-10-07 19:30:00 fin : 2023-10-07 . 0 EUR.

Chapelle des Vés Rue de la Chapelle

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est



Fireworks and chavande on the Chapelle des Vés site. Refreshments and snacks on site (sandwiches, French fries) from 7:30pm, fireworks at 9:30pm, chavande cremation.

Fuegos artificiales y chavande en el recinto de la Chapelle des Vés. Refrescos y tentempiés in situ (bocadillos, patatas fritas) a partir de las 19.30 h, fuegos artificiales a las 21.30 h, encendido de velas.

Feuerwerk und Chavande auf dem Gelände der Chapelle des Vés. Getränke und kleine Snacks vor Ort (Sandwich, Pommes frites) ab 19:30 Uhr, Feuerwerk um 21:30 Uhr, Einäscherung der Chavande.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES