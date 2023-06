FEU DE SAINT-JEAN ET FEUX D’ARTIFICES Chapelle des Vés Fresse-sur-Moselle, 15 juillet 2023, Fresse-sur-Moselle.

Fresse-sur-Moselle,Vosges

Feu de Saint-Jean sur le site de la Chapelle des Vés. Buvette et restauration sur place. Des feux d’artifices seront également tirés à 22h30.. Tout public

Samedi 2023-07-15 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-15 . 0 EUR.

Chapelle des Vés Rue de la Chapelle

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est



St John’s bonfire at Chapelle des Vés. Refreshments and food on site. Fireworks will also be set off at 10:30pm.

Hoguera de verano en la Chapelle des Vés. Habrá refrescos y comida in situ. También habrá fuegos artificiales a las 22.30 h.

Johannisfeuer auf dem Gelände der Chapelle des Vés. Getränke und Speisen vor Ort. Um 22:30 Uhr wird außerdem ein Feuerwerk abgebrannt.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES