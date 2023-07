Visites guidées de l’exposition de Clément Verger Chapelle des Ursulines Ancenis Catégories d’Évènement: Ancenis

Loire-Atlantique Visites guidées de l’exposition de Clément Verger Chapelle des Ursulines Ancenis, 16 septembre 2023, Ancenis. Visites guidées de l’exposition de Clément Verger 16 et 17 septembre Chapelle des Ursulines Entrée libre Visites guidées par une médiatrice de l’exposition « Circumnavigations » de Clément Verger au MAT Ancenis-Saint-Géréon (Chapelle des Ursulines).

Circumnavigations est un projet au long court, débuté il y a plus de 7 ans, composé de trois chapitres et qui sera présenté pour la première fois dans son ensemble au MAT avant de circuler en Europe. Il traite de l’influence des voyages du Capitaine James Cook sur le paysage mondial. Chapelle des Ursulines Quartier Rohan – avenue de la Davrays, 44150 Ancenis Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240097339 http://lemat-centredart.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

