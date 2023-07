Interlude musicale dans la chapelle des Ursules Chapelle des Ursules Angers Catégories d’Évènement: Angers

Interlude musicale dans la chapelle des Ursules

Venez faire une pause musicale dans cette chapelle du 17e siècle.

Samedi à 15h : concert d’OMUSICA, durée : 45 minutes

Samedi à 17h : concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville, durée : 45 minutes

Dimanche à 11h : concert de l'ensemble Amarillis, durée : 1 h

Chapelle des Ursules
rue des Ursules 49000 Angers
0241054073

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

